Poste Italiane, al via l’iniziativa natalizia: i bambini della Balduina inviano le letterine a Babbo Natale

Poste Italiane, impegnata quotidianamente nello sviluppo degli strumenti digitali, ha rinnovato anche quest’anno il fascino e il mistero della tradizione natalizia nelle lettere dei bambini e così tutta la rete logistica diventa strumento per la loro diffusione.

Anche con una lettera è dunque ancora possibile trasmettere le proprie emozioni e far viaggiare i sogni dei cittadini del futuro.

Anche quest’anno l’Ufficio Postale di Roma 50, in Piazzale delle Medaglie d’Oro, ha ospitato un’iniziativa dedicata ai più piccoli, confermando il proprio ruolo di presidio di servizio e di riferimento per la comunità del territorio.

Questa mattina 21 bambini della scuola dell’infanzia Cesare Nobili, di via della Balduina, accompagnati da quattro insegnanti, hanno visitato l’ufficio postale per spedire le tradizionali letterine a Babbo Natale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento educativo e di avvicinamento ai servizi postali, consentendo ai bambini di vivere un’esperienza concreta e partecipata.

Ad accoglierli il Direttore dell’Ufficio Postale insieme le Operatrici di Sportello, la Specialista Consulente Finanziario e la Referente di Gestione Operativa, che hanno accompagnato i piccoli visitatori nelle diverse fasi della spedizione.

I bambini hanno applicato i francobolli sulle loro letterine destinate in Finlandia applicandoli personalmente sulle buste e procedendo successivamente alla timbratura delle letterine con il timbro filatelico “Buone Feste”. Un’attività che ha permesso loro di comprendere, in modo semplice e diretto, il funzionamento del servizio postale e il valore dei gesti quotidiani.

Nel corso della mattinata, l’ufficio postale è stato animato da canti natalizi eseguiti dai bambini, creando un clima di partecipazione e condivisione che ha coinvolto anche clienti e operatori presenti.

Per qualche istante, l’Ufficio Postale non è stato solo un luogo di servizi, ma un ponte tra la realtà e la fantasia, tra l’infanzia e il sogno.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Poste Italiane a favore della coesione sociale e della vicinanza ai territori, valorizzando gli uffici postali come luoghi di incontro, inclusione e relazione con i cittadini.

Le letterine sono partite, direzione Finlandia, cariche di desideri, disegni e promesse di buoni comportamenti. E mentre i bambini uscivano soddisfatti, con gli occhi pieni di luce, restava una certezza: la magia del Natale esiste ancora e può passare anche da uno sportello postale, da un francobollo incollato storto, da una canzone cantata in fila.

Perché, a volte, basta poco per ricordarci che il vero regalo è continuare a credere nei sogni.

