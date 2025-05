Poste Italiane: il portalettere di Borgo Pio racconta il suo giro tra conclave e folla del Giubileo

Nel corso di un anno segnato da eventi storici per la Chiesa cattolica, Borgo Pio, a pochi passi da piazza San Pietro, con la morte di Papa Francesco, l’elezione di Leone XIV e la messa di inizio pontificato che hanno richiamato centinaia di migliaia di pellegrini, turisti e prelati è diventato il centro del mondo, la zona più popolata di Roma.

Roberto, il portalettere di Poste italiane che consegna la corrispondenza a Borgo Pio dal 2002, oltre a conoscere a perfezione il quartiere e i suoi abitanti ha vissuto da vicino tre conclavi, incluso quello del 2005 dopo la morte di Giovanni Paolo II.

Proprio per questo suo bagaglio di esperienze ha attraversato le stradine del rione continuando a svolgere il suo lavoro nonostante le oggettive difficoltà di questo periodo come il notevole aumento del traffico, i flussi improvvisi di persone che hanno reso problematico anche il semplice camminare, le modifiche stradali per ragioni di sicurezza.

Roberto, dunque, ha proseguito il suo lavoro tra le botteghe storiche e i luoghi di culto di Borgo Pio, che da sempre hanno legami con il Vaticano, e anche se in queste giornate ha dovuto gestire le oggettive difficoltà di questo periodo cambiando qualcosa nel suo consueto e sperimentato percorso lo ha fatto serenamente accompagnato dalla passione per il suo lavoro e dal mix di emozioni che quella successione ravvicinata di eventi hanno suscitato in lui.

