Prati-Delle Vittorie, parte la trasformazione: l’ex rimessa Atac diventa un polo multifunzionale

Nel cuore del quadrante Prati–Delle Vittorie prende forma una nuova visione urbana. La Giunta capitolina ha dato il via libera a una memoria che segna l’inizio del percorso di rigenerazione dell’ex rimessa Atac “Vittoria”, in piazza Bainsizza: uno degli spazi dismessi più estesi e strategici della zona, destinato a cambiare volto nei prossimi anni.

L’obiettivo: trasformare l’area degli ex depositi in un polo multifunzionale capace di restituire centralità al quartiere.

Il progetto, battezzato “Depositi delle Vittorie” e già passato al vaglio preliminare della Conferenza dei Servizi, punta a costruire un nuovo equilibrio tra funzioni pubbliche e private, integrando commercio, cultura, innovazione e servizi alla persona in un unico sistema aperto alla città.

Non più palazzine residenziali, come previsto dal piano urbanistico del 2011, ma spazi condivisi, luoghi di incontro e infrastrutture dedicate alla socialità.

Una scelta netta quella del Campidoglio, che ha deciso di escludere nuove abitazioni in un’area già densamente abitata, per privilegiare invece servizi e funzioni collettive.

Nel dettaglio, il masterplan prevede uffici e aree di co-working, attività commerciali e locali, ma anche strutture dedicate al benessere e servizi di pubblica utilità, tra cui presidi sanitari e socio-assistenziali. A completare l’intervento, tre livelli di parcheggi interrati pensati per alleggerire la pressione sulla viabilità di superficie.

Con l’approvazione della memoria, la Giunta ha affidato al Dipartimento Programmazione Urbanistica il compito di tradurre questa visione in uno strumento attuativo concreto, superando definitivamente le vecchie previsioni e ridefinendo l’assetto dell’area in chiave più sostenibile.

Sul tavolo anche la possibilità di valorizzare le autorizzazioni già acquisite e di ricalibrare le opere pubbliche in dialogo con il Municipio e il territorio.

«Vogliamo restituire alla città un luogo storico, trasformandolo in uno spazio polifunzionale e accessibile, capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

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