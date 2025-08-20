Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi Libri e letteratura
Municipi: Italia | Quartiere: Ischitella
Premio Ischitella-Pietro Giannone 2025 – Il Programma
Gli eventi della due giorni della XXII edizione
Ecco il programma della due giorni della XXII edizione del Premio nazionale Ischitella-Pietro Giannone.
Tutti i dettagli sono disponibili nella locandina.
