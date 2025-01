Presentata la nuova mappa del Municipio Roma V

Martedì 28 gennaio 2025 presso la Casa della Cultura via Casilina 665 (Villa De Sanctis) è stata presentata con successo la nuova mappa del Municipio Roma V.

Al tavolo della Presidenza il Presidente Mauro Caliste, l’assessore capitolino Andrea Catarci, Responsabile Ufficio Giubileo delle persone e Partecipazione Roma Capitale, e in veste di moderatrice la giornalista Barbara Laurenzi.

Dopo l’introduzione di Barbara Lorenzi ha preso la parola il Presidente Caliste il quale ha illustrato al numeroso pubblico l’importanza delle mappe: «un lavoro che ci aiuta a capire in modo capillare tutto e di tutti e di ciò che avviene nel territorio che ho l’onore di amministrare».

L’Assessore Andrea Catarci, con l’ausilio di diverse diapositive proiettate su un grande schermo, ha illustrato il lavoro fatto, cioè quello di aver definito in modo capillare l’estensione del territorio del V Municipio, con i relativi quartieri, e le suddivisioni toponomastiche, un estensione – ha aggiunto l’Assessore – di km quadrati 26,92 con oltre 243,000 abitanti. Catarci, che ha elaborato la nuova mappa dei quartieri di Roma, che sarà in fase successive ufficializzata dal Sindaco Gualtieri.

Veramente, aggiungo, un lavoro svolto con grande capacità, avvalendosi di esperienza, tecnologiche e conoscitori presenti in tutti i Municipi di Roma Capitale.

Nell’incontro organizzato dal V Municipio, erano presenti gli Amministratori del Gruppo Facebook “ Sei del Prenestino Doc”, Ofelia del Duca e Salvatore Confetti i quali hanno assistito alla presentazione della nuova mappa dei quartieri e per rappresentare il valore della custodia delle radici cha da anni sostengono nel Prenestino-Labicano.

Ofelia e Salvatore in qualità di testimoni e portavoce del quartiere, hanno donato una copia del libro “Cuore Prenestino”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.