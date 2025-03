Prevenzione in farmacia: misurazione della glicemia e profilo lipidico

Sabato 22 marzo 2025, presso la farmacia Federico, in via Prenestina 692, ci sarà una nuova giornata della prevenzione.

Prevenzione diabete

Per chi ha famigliari con questa malattia è raccomandabile fare una volta all’anno la misurazione della glicemia e il 22 marzo sarà possibile farlo in Farmacia al costo di 3 euro.

Per tutti i consigli sono: perdere peso se si è in sovrappeso; mantenere i livelli di pressione e di colesterolo sotto controllo; seguire una dieta corretta; fare una regolare attività fisica; non fumare.

Prevenzione malattie cardiovascolari

Con un semplice prelievo capillare si potrà eseguire la misurazione del profilo lipidico (colesterolo e trigliceridi) al costo di 9,90 euro.

Il colesterolo è un grasso presente nel nostro organismo, essenziale per la produzione di ormoni, vitamina D e membrane cellulari. Viene prodotto principalmente dal fegato e, in parte, introdotto con l’alimentazione.

Se il colesterolo LDL (“cattivo”) è in eccesso tende a depositarsi nelle arterie aumentando il rischio di malattie cardiovascolari. Il colesterolo HDL aiuta a rimuovere l’eccesso di colesterolo dal sangue.

Per mantenere il benessere cardiovascolare è importante, quindi, monitorare il valore di:

• Colesterolo totale: <200 mg/dL

• Colesterolo LDL: <100 mg/dL

• Colesterolo HDL: >40 mg/dL negli uomini; >50 mg/dL nelle donne

• Trigliceridi: <150 mg/dL

Quando i valori del colesterolo LDL o dei trigliceridi sono elevati, aumenta il rischio d’infarto e ictus.

Per prevenire squilibri lipidici è fondamentale adottare uno stile di vita sano.

Alimentazione: sì a frutta, verdura, cereali integrali, legumi e grassi sani (come olio extravergine d’oliva, frutta secca, pesce ricco di Omega-3).

Limitare grassi saturi e trans: presenti in prodotti industriali, fritture e carni lavorate.

Attività fisica: almeno 150 minuti a settimana di esercizio fisico aiuta a mantenere in equilibrio il profilo lipidico.

Il sovrappeso influisce negativamente sui livelli di colesterolo, così come fumo e alcool.

Per una prevenzione completa si può fare l’elettrocardiogramma.

La Farmacia non potrà mai sostituire il ruolo di un medico o di un ambulatorio specialistico o di un centro di analisi, ma può essere un primo presidio di ascolto e prevenzione facilmente accessibile per i cittadini.

La farmacia Federico, così come molte altre, sta andando verso questa direzione con la convinzione che prevenire è la chiave per vivere meglio e a lungo!

La nutrizionista ogni sabato

Ogni sabato, previo appuntamento, sarà presente in Farmacia la nutrizionista che fornirà dei brevi, ma utili consigli per numerose patologie o problematiche, oltre a quelle legate a diabete e colesterolo alto, come ipertensione, disturbi dell’apparato digerente (gastrite, sindrome colon irritato, stitichezza) e disturbi legati al sonno.

Per informazioni su prevenzione in farmacia e prenotazioni: 06.22751269.

