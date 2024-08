Prima la rapina all’ufficio postale in via Luigi Oltolina, poi la fuga in Monopattino

Durante il consueto servizio di pattugliamento, gli agenti del VI Distretto Casilino sono intervenuti rapidamente in via Luigi Oltolina dopo una segnalazione di rapina. La vittima, mentre stava effettuando un versamento di contanti presso un ufficio postale, è stata brutalmente aggredita da un uomo.

Secondo quanto riportato, l’aggressore ha strattonato la vittima, facendola cadere a terra, e si è appropriato di 5.000 euro in contante prima di scappare a bordo di un monopattino in direzione di via Torrenova.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a localizzare il ladro, ancora in fuga su via Torrenova. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato fermato mentre tentava di allontanarsi verso via Prenestina.

Il sospetto, un 30enne di origine maliana, è stato immediatamente portato presso gli uffici del VI Distretto. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di rapina e trasferito al carcere di Regina Coeli, dove rimarrà a disposizione della Magistratura.

