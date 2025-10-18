Prima Porta, Cocaina a “ tenuta magnetica” nascosta sotto l’auto: due pusher in manette

A Prima Porta, la droga viaggiava nascosta… sotto le auto, fissata con calamite invisibili a occhio nudo.

Un trucco ingegnoso, ma non abbastanza per sfuggire ai Falchi della Squadra Mobile, che hanno arrestato due pusher italiani, un 44enne e un 62enne, gravemente indiziati di detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

Gli investigatori li avevano nel mirino da giorni. Movimenti sospetti, andirivieni di auto e pedoni: tutto ciò che poteva indicare un’attività di spaccio era attentamente osservato.

Poi, l’azione decisiva: l’alt intimato dalla polizia, che ha messo fine alla loro corsa.

Ma la vera sorpresa è arrivata quando gli agenti hanno scoperto il nascondiglio sotto il telaio dell’auto. Una soluzione studiata per rendere la droga facilmente accessibile ai pusher, ma invisibile a chiunque cercasse nell’abitacolo.

Nonostante l’ingegno, la trappola è stata svelata: gli agenti hanno recuperato 17 dosi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio.

Per i due uomini è scattato immediatamente l’arresto, poi convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.