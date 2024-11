Primavalle: maxi-operazione contro spaccio e reati predatori, un arresto

Nel pomeriggio di ieri, il quartiere di Primavalle è stato al centro di una nuova operazione “ad alto impatto” della Polizia di Stato, volta a rafforzare la sicurezza e il contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia della Questura di Roma per un controllo capillare della città in vista dell’Anno Santo, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro per cittadini e turisti.

La Task Force:

L’operazione ha coinvolto gli agenti del XIV Distretto Primavalle, la Divisione Amministrativa, la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine, l’U.P.G.S.P., e la Guardia di Finanza, che hanno lavorato in stretta sinergia con il prezioso supporto delle unità cinofile.

L’azione congiunta ha setacciato diverse aree sensibili di Primavalle, con posti di controllo che hanno portato all’identificazione di oltre 300 persone e alla verifica di 150 veicoli.

Arresto per droga e sequestri:

L’attività ha portato all’arresto di un giovane sospettato di spaccio, trovato in possesso di oltre 700 grammi di droga tra hashish e cocaina, grazie al fiuto infallibile del cane antidroga.

Da tempo sotto indagine, il ragazzo utilizzava un appartamento disabitato come base per evitare i controlli. Questa mattina, l’autorità giudiziaria ha convalidato il suo arresto, confermando l’efficacia della strategia investigativa adottata dagli agenti.

Sanzioni al codice della strada e denunce:

Nel corso dell’operazione, sono state elevate trenta sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Due conducenti, fermati durante i controlli, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, un reato che continua a rappresentare un rischio per la sicurezza stradale.

Controlli nei locali commerciali e sale slot:

Nel mirino degli agenti anche le attività commerciali della zona, con controlli mirati alle sale slot e ai bar. In una sala slot di piazza Clemente sono state riscontrate violazioni relative all’installazione di telecamere non autorizzate, che hanno portato a sanzioni per un totale di 13.000 euro.

Inoltre, un bar di via di Torrevecchia è stato multato per gravi carenze igienico-sanitarie. In entrambi i casi, sono state contestate infrazioni legate all’inottemperanza delle ordinanze sugli orari di funzionamento delle VLT (Video Lottery Terminal).

Un piano di sicurezza esteso alle periferie:

L’operazione di Primavalle conferma l’impegno della Questura di Roma nel mantenere alta l’attenzione anche nelle periferie, spesso vulnerabili a fenomeni di microcriminalità e spaccio.

