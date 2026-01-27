Proposta di un lettore per interloquire con gli amministratori pubblici

Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo questa richiesta di un nostro lettore

Gentile Signor Luciani,

ho avuto modo di leggere il suo articolo “Anno nuovo e problemi vecchi (…)” sul numero di Dicembre 2025 di Abitare A, e ne sono rimasto molto favorevolmente colpito per la franchezza e l’assoluta assenza di linguaggio “politicamente corretto”: pane al pane e vino al vino.

In particolare ho apprezzato il penultimo paragrafo, dove critica l’abitudine, purtroppo crescente, delle istituzioni a usare “annunci, post, (…) Tik-Tok” che di fatto privano i cittadini di una reale capacità di interloquire e soprattutto di interrogare, proporre, valutare.

A questo riguardo voglio farle una proposta:

istituisca, sulla rivista, uno spazio dedicato alla pubblicazione di richieste dei cittadini a questo o a quell’amministratore o politico locale circa un determinato problema, mancanza, ecc.

Uno schema potrebbe essere:

A: __________ Si chiede di essere informati circa ___________ relativo

al ___ Municipio.

Ma potrebbero esservi ospitate anche delle micro-lettere, sempre con tanto di destinatario.

Sono sicuro che avrebbe molte adesioni (fra cui… Le toccherà fare una selezione), e probabilmente anche qualche “tirata d’orecchi”; ma a giudicare dal Suo articolo, confido che questo non la spaventerebbe.

Grazie per l’attenzione,

Stefano Olivieri, IV Municipio

—————————-

Grazie a lei, gentile Stefano Olivieri.

Valuteremo attentamente la sua proposta per l’edizione cartacea (che tuttavia ha spazi più contenuti).

Ad ogni buon conto come avrà senz’altro notato che, nell’edizione on line, in ogni nostro articolo di abitarearoma.it, c’è la possibilità di commentare, in maniera urbana naturalmente, le azioni e le dichiarazioni dei nostri amministratori.

Ed ogni volta che ciò accade noi siamo soliti “girare” il commento del nostro lettore all’amministratore pubblico in questione.

Nel nostro è possibile inviare anche lettere al giornale che. noi provvediamo a girare agli amministratori.

Esiste inoltre un’ altra possibilità di interlocuzione – ma in questo caso ci vuole un po’ di pazienza e tenacia – inviando direttamente una e-mail all’amministratore pubblico con il quale si desidera interloquire

Un cordiale saluto

Vincenzo Luciani

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.