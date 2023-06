Prove “gratuite” per il Coro Gospel, diretto dal M° G. Zucchi

Di seguito all’articolo pubblicato ieri, in merito al concerto del CORO GOSPEL di domenica, 18 giugno 2023, alle ore 19.45, presso la parrocchia di San Romano Martire, in largo Beltramelli 23 (v. locandina allegata), il direttore dell’Istituto Musicale Arcangelo Corelli, Antonello Bucca, organizzatore dell’evento, in compartecipazione con altri soggetti, comunica che chi vorrà potrà partecipare “gratuitamente”, per i mesi di giugno e di settembre 2023, alle prove del Coro Gospel.

Senza preoccuparsi di timidezza, di non sentirsi all’altezza della situazione, di non avere la voce adatta, perché la competenza, la bravura e la passione del M° Gianluigi Zucchi, Direttore del Coro, saprà tirare fuori, da ognuno dei partecipanti, doti canore inaspettate, anche da loro stessi.

Inoltre, ci è stato riferito, che tra i componenti si crea un gruppo amalgamato, unito ed uno spirito di grande socializzazione sia all’interno del Coro che all’estero dello stesso.