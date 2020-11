Pru Laurentino: Campidoglio, ok apertura centro commerciale Maximo, tutela per 2.500 posti di lavoro

Tutela dell’interesse pubblico, garanzia del completamento delle opere pubbliche e salvaguardia di 2.500 posti di lavoro. È il risultato ottenuto dal Campidoglio grazie al lavoro degli Assessorati coinvolti, delle Commissioni capitoline, dell’Aula e degli uffici: un dialogo necessario per definire i vincoli e gli impegni che permettono di tutelare l’interesse pubblico e allo stesso tempo garantire l’apertura del nuovo centro commerciale Maximo all’interno del Piano di Recupero Urbano Laurentino.

L’Assemblea capitolina ha approvato una mozione con cui, a valle degli impegni assunti dai proponenti, dà il via libera all’apertura del Centro Commerciale nel rispetto dei vincoli convenzionali e delle opere pubbliche da completare: la piazza civica e il parcheggio oggi realizzati solo in parte. Inoltre saranno realizzate nuove opere pubbliche, per un importo di 2 milioni di euro e da individuare attraverso il confronto con il territorio, per meglio garantire l’accessibilità ciclopedonale dell’area e integrare l’intervento con il quartiere vicino.