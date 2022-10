Quadraro, Sinergie nel Parco 17 Aprile 1944

Nasce nell’ambito della rassegna di eventi culturali “L’isola che non c’era” organizzata dal Comune di Roma, Ufficio Politiche giovanili, l’evento SINERGIE nel Parco 17 Aprile 1944 al Quadraro, quartiere romano da sempre artisticamente vivace e produttivo.

Musica, Arte, Teatro, Spettacolo, Sport e Turismo sono le componenti che si intrecciano tra loro per la valorizzazione e la promozione dei talenti emergenti e della Città come rinnovata culla dell’arte e della sperimentazione artistica.

SINERGIE è l’evento dedicato ai Giovani under 35 e organizzato dai giovani dell’Associazione Madre Terra, ma apre le porte del coinvolgimento a tutta la collettività per un confronto partecipato, innovativo ed esperienziale, per la crescita culturale ed economica del territorio attraverso il recupero della socialità e della condivisione.

Sono molte le rubriche tematiche riunite in maniera sinergica nell’evento a partire dalla Musica che è la prima grande protagonista dell’iniziativa.

SINERGIE EMERGENTI MUSICALI

E’ la rubrica dedicata ai talenti mergenti romani in ambito musicale che comprende due iniziative:

il contest a cui partecipano artisti emergenti interpretando brani inediti o cover, per proporsi al Pubblico e ad una Giuria di esperti di settore;

a cui partecipano artisti emergenti interpretando brani inediti o cover, per proporsi al Pubblico e ad una Giuria di esperti di settore; i concerti di artisti, che hanno già pubblicato un LP, un video musicale o singoli brani e vogliono promuovere la distribuzione del proprio prodotto artistico.

L’iniziativa è patrocinata da Il CANTAGIRO, la storica manifestazione canora italiana che dal 1962 ha aperto le porte del successo canoro a molti talenti italiani a partire da Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, solo per citarne alcuni. I 3 Vincitori di Sinergie Emergenti Musicali potranno, infatti, accedere direttamente alla Semifinale 2023 de Il Cantagiro, saltando la fase di preselezione. Nelle serate si alterneranno i ragazzi che hanno presentato la propria candidatura all’associazione Madre Terra entro il 27 Settembre.

Ad aprire il sipario sulla scena musicale sono stati Sabato 8 Ottobre gli UNOZEROUNO, il trio Jazz sperimentale elettronico composto da Andrea Biondi, Stefano Carbonelli, Valerio Vantaggio.

Sabato 9 Ottobre l’etichetta musicale Garage Noise Records ha presentato nell’ambito di Sinergie il giovane gruppo indie-pop Mog4no, noti soprattutto per La cosa che più logora e Sabbia nel Salento, e che hanno proposto per la prima volta in pubblico il loro più recente lavoro: Taboo (ispirato dal noto gioco da tavolo), disponibile su Spotify e che già si annuncia come un successo. A fare da apri concerto ai Mog4no sono stati i The Kloser, sempre più noti per La Rabbia che ho dentro e Iry in una coinvolgete esibizione che si è conclusa con un middle di Gianna e la Canzone del Sole.

Domenica 22 Ottobre invece si esibirà Claudio Cirillo, cantautore e polistrumentista, autore dell’album 365, un progetto editoriale originale e coinvolgente, che racconta dodici mesi in dodici brani, celebrando per ogni mese una ricorrenza particolare.

Le iniziative musicali continuano ogni sera con attività di karaoke, intrattenimento e Sinergie cover, per ripercorre e vivere insieme grandi successi musicali nazionali e internazionali tra i quali Coldplay.

ROMA NUN FA LA STUPIDA STASERA

L’appuntamento imperdibile con la romanità, con il dialetto romanesco e la sua altra dignità letteraria nell’ambito di SINERGIE è ogni Sabato a partire dalle ore 20:30.

Roma nun fa la stupida stasera è la Rubrica di valorizzazione e promozione della cultura e del dialetto romanesco che vede la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione, attori e associazioni culturali impegnate nel settore. Prendono parte all’iniziativa il Centro di Cultura romanesca Trilussa e l’Accademia di Canto Romanesco Alvaro Amici condotta da Cristiano Amici.

Special guest della rubrica anche Fabrizio e Corrado Amici con i quali il divertimento e il coinvolgimento è assicurato. Un tripudio di tradizione romanesca tra grandi voci accompagnate con la fisarmonica dalla maestria musicale di Stefano Di Sturco.

Le Sinergie teatrali irrompono nella programmazione del sabato con Marcello Cirillo e l’omaggio a due grandi personaggi dello spettacolo e della cultura romanesca: Ettore Petrolini e Gigi Proietti.



SINERGIE TEATRALI

Letture interpretative, anteprime di spettacoli e laboratori teatrali, mini-show si inseriscono nel programma di SINERGIE arricchendo la programmazione di un’arte performativa di alto livello, con la partecipazione di giovani talenti e special guest già noti al grande pubblico.

Ogni mercoledì dalle 18:00 il pubblico di SINERGIE potrà prendere parte alle letture interpretative. Un’opportunità per vivere l’esperienza del Teatro e mettersi alla prova con una nuova modalità di “entrare nel testo”. Martedì 18 Ottobre, Mercoledì 19 Ottobre e Mercoledì 26 Ottobre alle ore 18:00, l’appuntamento è con l’artista Matteo Cirillo e il corso “Letture interpretative e propedeutica alla sceneggiatura teatrale e cinematografica”. La partecipazione ai corsi previsti dalla rubrica Sinergie Teatrali potrebbe permettere ad uno o più partecipanti di entrare in scena già a conclusione dell’evento SINERGIE.

Sinergie teatrali porta al Parco 17 Aprile 1944 una originale scenetta teatrale dall’intento formativo, per trasmettere anche alle giovani generazioni la storia del rastrellamento del Quadraro e lo fa in maniera coinvolgente, a tratti irriverente, oscillando tra caratteri comici, drammatici e ironici invitando ad una profonda riflessione.

PAGINE DI SINERGIE

SINERGIE promuove la lettura e la scrittura con la presentazione delle ultime novità editoriali a Roma nei diversi campi. Tematiche sempre nuove affrontate attraverso la scrittura e nuovi autori saranno i protagonisti degli incontri e presentazioni.

A partire dal 13 Ottobre ogni giovedì ed ogni domenica la rubrica curata dal giornalista Massimo De Simoni aprirà le porte di un nuovo “Laboratorio d’autore” per destare l’interesse dei lettori attraverso interviste, approfondimenti e meet and great con gli autori. Il primo atteso appuntamento è con Pierluigi Adami, autore di Ritorno al Pianeta.

Per i lettori emergenti appuntamento con il BookTok diventa reale. I giovani si riuniscono in una tavola rotonda per analizzare insieme i libri più chiacchierati sui social. Il Live BookTok trasferisce il confronto dal mondo virtuale al mondo reale!

SINERGIE TURISTICHE

Roma nasconde bellezze spesso meno note e inesplorate, non inserite nei percorsi turistici tradizionali. All’interno del Parco 17 Aprile 1944 troviamo il Mausoleo del Monte del Grano chiamato così perché è simile ad un moggio di grano rovesciato e certamente dedicato ad esponente di famiglia imperiale nel II secolo a.C.

Sono iniziate il 27 Settembre le visite guidate al Mausoleo, che si svolgeranno in orario pomeridiano ogni martedì e ancora, ogni venerdì mattina partire dal 14 ottobre. E’ possibile prendere parte alle visite guidate scrivendo all’indirizzo mail madreterrarm@gmail.com L’ingresso è consentito esclusivamente a gruppi di massimo 30 persone. In caso di manifestato interesse da parte del pubblico saranno organizzate nuove date.

La visita guidata comprende un approfondimento sulla storia del quartiere Quadraro, dall’epoca romana e quindi dal Mausoleo Monte del Grano, fino al rastrellamento e alla Seconda guerra mondiale raccontata attraverso le opere artistiche della memoria: la scultura presente nel Parco e i murales che colorano le vie del Quadraro.

Nel corso dell’evento, il racconto storico si insinuerà nelle varie rubriche artistiche in maniera creativa.

SINERGIE SPORTIVE

Lo sport come fattore culturale per lo sviluppo del benessere fisico e psicofisico, ma anche di socializzazione e riappropriazione degli spazi verdi urbani, caratterizzati a Roma dal fascino dei resti archeologici.

Sono tre gli appuntamenti settimanali proposti dall’Associazione RS Personal Trainer nell’ambito di SINERGIE:

ogni Lunedì dalle 19:00 presso il Parco degli Acquedotti;

ogni Mercoledì alle ore 19:00 presso il Parco 17 Aprile 1944 – Giardino Monte del Grano;

ogni Venerdì alle ore 19:00 presso il Parco degli Acquedotti