Quadraro: sorpresi a svaligiare il distributore, arrestati due romani

Il colpo era stato pianificato per sfruttare il silenzio profondo delle quattro del mattino, ma i piani di due scassinatori romani si sono infranti contro il pattugliamento incessante dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

L’operazione è scattata nella notte in via Santa Maria del Buon Consiglio, dove un 37enne e un 52enne, entrambi volti già noti agli archivi delle forze dell’ordine, sono stati colti in flagranza mentre tentavano di ripulire un distributore di carburante.

L’assalto con gli arnesi da scasso

I due malviventi erano riusciti a penetrare nell’area di servizio e, con l’ausilio di pesanti attrezzi da scasso, avevano già mandato in frantumi la vetrata d’ingresso degli uffici.

L’obiettivo era chiaro: la cassa dell’esercizio, che i complici stavano già tentando di scardinare e asportare quando sono stati illuminati dai fari della “gazzella” dell’Arma.

L’intervento dei militari è stato fulmineo, impedendo ai due di dileguarsi tra le strade deserte della zona. Oltre all’arresto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intero kit da scasso utilizzato per l’effrazione, ora a disposizione degli inquirenti come prova del reato.

Il provvedimento: domiciliari in attesa di convalida

Dopo le procedure di rito presso la caserma, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per entrambi il regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Restano ora in attesa dell’udienza di convalida, dove dovranno rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.