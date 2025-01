Quando ‘casa dolce casa’ è un nascondiglio per droga: 60enne recidiva finisce in carcere

Una storia che sembra non avere fine. È quella di una 60enne romana che, nonostante fosse già agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è finita nuovamente dietro le sbarre per lo stesso crimine.

La vicenda si è sviluppata nell’arco di poche settimane, passando da un arresto all’altro, fino a culminare in una custodia cautelare in carcere.

Il suo cammino giudiziario è iniziato alla fine di ottobre, quando gli investigatori del commissariato Porta Pia, dopo mesi di indagini, l’hanno arrestata per traffico di droga.

In quell’occasione, il Giudice ha convalidato l’arresto e deciso per una misura di custodia cautelare ai domiciliari, ritenendo la donna pericolosa ma comunque idonea a scontare la pena in casa. Una decisione che sembrava dare una seconda possibilità a una donna già con un passato criminale.

Tuttavia, pochi mesi dopo, durante il periodo di detenzione domiciliare, qualcosa non è andato come previsto.

La donna, infatti, è stata di nuovo arrestata dagli agenti del distretto Salario-Parioli per lo stesso crimine: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo nuovo episodio ha spinto la Procura di Roma a richiedere al Tribunale di rivedere la misura cautelare, chiedendo la revoca dei domiciliari e una custodia cautelare in carcere. Il Giudice, accogliendo la richiesta, ha deciso per l’aggravamento della misura.

A quel punto, è stata la Polizia di Stato, e in particolare gli agenti del commissariato Porta Pia, a dover notificare e eseguire il provvedimento.

Quando si sono presentati a casa della donna per accompagnarla in carcere, i poliziotti hanno deciso di fare un ulteriore controllo.

Un’intuizione che si è rivelata decisiva. Tra i suoi effetti personali, nascosti in un beauty case, gli agenti hanno trovato 156 dosi di crack e cocaina. Un colpo da maestro, che ha fatto scattare immediatamente l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.

La donna è stata nuovamente arrestata in flagranza di reato e portata dinanzi al Giudice, che ha convalidato l’operato degli agenti.

Successivamente, la 60enne è stata trasferita nel carcere di Rebibbia, dove rimarrà a disposizione della Magistratura, in attesa degli sviluppi del suo iter giudiziario.

