Quarticciolo: droga nei sottoscala e nel terreno. Tre arresti e un ricoverato

Il Quarticciolo si conferma uno dei fronti più caldi sul piano del contrasto allo spaccio. Nel giro di poche ore, tra via Ostuni e viale Palmiro Togliatti, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno portato a termine una serie di interventi che hanno fatto emergere un sistema di nascondigli costruiti ad hoc per occultare la droga.

Nel primo episodio, i militari hanno sorpreso un 21enne di origine egiziana mentre stava nascondendo decine di dosi – circa 50 di crack e 20 di cocaina – all’interno di un sottoscala.

In un’operazione parallela, una 51enne italiana e un 28enne originario del Camerun sono stati fermati mentre cercavano di occultare altre dosi in un anfratto scavato nel terreno, utilizzato come deposito improvvisato.

Durante le fasi del controllo, il giovane egiziano, visibilmente agitato, ha reagito con violenza colpendo i militari con calci e pugni prima di essere bloccato. Uno dei carabinieri ha riportato ferite con alcuni giorni di prognosi.

Un terzo intervento è scattato sempre in via Ostuni. Alla vista delle pattuglie, un 30enne ha tentato la fuga a piedi, liberandosi di sei dosi tra cocaina e crack.

Raggiunto poco dopo, ha opposto resistenza e, nel corso del fermo, si è procurato una frattura all’omero.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato e piantonato in attesa di un intervento chirurgico.

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