Quattro serate di spettacoli presso la “Rambla” di via delle Cave di Pietralata

Da giovedì 28 agosto, fino a domenica 31 agosto 2025, sempre alle ore 21.00, presso la “Rambla” di via delle Cave di Pietralata, angolo via A. Tedeschi, Roma, si terranno quattro spettacoli di diversa natura, organizzati dal Municipio di Roma IV, BATTITI D’ESTATE e GMS EVENTI.

Tutti gli ingressi sono gratuiti.

Giovedì 28 agosto, “La Rambla delle meraviglie”, spettacolo circense/funambolico.

Venerdì 29 agosto, concerto di “Samuele esaltato e parte del problema”.

Sabato 30 agosto, “Oscar Movies”, concerto delle grandi colonne sonore del cinema.

Domenica 31 agosto, grande chiusura con “Ciao Rino”, cover band con le musiche del grande Rino Gaetano.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.