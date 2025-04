Raid vandalico contro la sede di Forza Italia a Montesacro: scritte, simboli e bandiere strappate

Nel silenzio della notte, qualcuno ha deciso di lasciare il segno. E lo ha fatto con rabbia, con simboli, con insulti.

A Montesacro, nel cuore del III Municipio, la nuova sede di Forza Italia – inaugurata appena poche settimane fa – si è svegliata sfregiata: falce e martello disegnati a vernice rossa, la “A” cerchiata simbolo dell’anarchia, e una scritta oscena a campeggiare sull’ingresso.

Le bandiere del partito? Strappate. Le aste? Divelte e lasciate a terra come trofei di un’aggressione politica.

Un’azione rapida, feroce, che sa di messaggio lanciato nel buio, ma con la chiara intenzione di colpire alla luce del sole. A denunciare l’accaduto è stata la segretaria romana di Forza Italia, Luisa Regimenti,

“La Segreteria romana esprime la massima solidarietà al Segretario Giuseppe Pio Torcicollo e a tutta la comunità azzurra del Municipio III. Questo gesto vile e codardo non ci intimidirà: ci vuole ben altro per fermare la passione delle nostre donne e dei nostri uomini che continueranno a fare politica e a portare avanti a testa alta i nostri ideali con ancora maggiore determinazione e passione.

A coloro che operano nell’oscurità e nell’anonimato per inquinare la vita politica cittadina ricordiamo che alla fine la libertà trionfa sempre“. Dichiara Reggimenti in una nota stampa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.