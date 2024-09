Rapina nel centro scommesse durante il Match di Champions League, tra Manchester City e Inter

Un colpo audace ha scosso il centro scommesse di Ariccia, ai Castelli Romani, mercoledì sera. Mentre i clienti seguivano con entusiasmo la partita di Champions League tra Manchester City e Inter, un bandito solitario ha messo in atto una rapina da film. Con volto coperto, cappellino e pistola in pugno, l’uomo ha minacciato i lavoratori, costringendoli a consegnargli l’incasso.

L’azione è avvenuta intorno alle 21:30 nella sala GoldBet di via Nettunense. In pochi istanti, il clima di festa si è trasformato in paura: molti presenti si sono resi conto di quanto stava accadendo solo dopo che il malvivente era già fuggito.

Minacciati e spaventati, gli impiegati hanno ceduto il denaro contenuto nelle casse, mentre il rapinatore si allontanava a bordo di uno scooter.

Immediatamente, è stato allertato il 112 e i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti per indagare sull’accaduto.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma ora resta da quantificare il bottino di questo audace colpo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙