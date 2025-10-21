Rapinano un 23enne e lo trascinano con l’auto per diversi metri: arrestati due giovani alla Cecchignola

Hanno affiancato un ragazzo mentre camminava per strada, lo hanno aggredito e trascinato per alcuni metri, pur di strappargli il portafoglio dalle mani.

Poi, con le carte rubate, hanno tentato di fare acquisti, convinti di farla franca. Ma i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola li hanno individuati e incastrati grazie alle immagini di videosorveglianza e alle segnalazioni della banca.

Ora per loro — due giovani romani di 19 e 21 anni — è scattata la misura cautelare: arresti domiciliari per il primo, obbligo di firma per il secondo.

Entrambi sono gravemente indiziati di rapina aggravata, lesioni personali e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I fatti risalgono allo scorso aprile. La vittima, un 23enne romano, stava passeggiando in via Giovanni Gastaldi, alla Cecchignola, quando un’auto lo ha affiancato.

Dal lato passeggero, uno dei due ragazzi ha allungato il braccio e gli ha strappato il portafoglio. Il giovane, nel tentativo disperato di riprenderselo, si è aggrappato al finestrino, ma è stato colpito con un pugno al volto da entrambi gli occupanti del veicolo.

Ferito e sotto shock, il 23enne si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi al viso e 20 giorni di prognosi.

Poche ore dopo, sono arrivate anche le notifiche della banca: qualcuno stava tentando di utilizzare le sue carte di credito rubate.

Le indagini dei Carabinieri sono partite subito. Incrociando testimonianze, immagini di telecamere e riscontri bancari, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei due presunti rapinatori, poi riconosciuti senza esitazioni dalla vittima.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal G.I.P. la misura cautelare.

