Recital di Vladimir Rodin alla Casa Russa a Roma

Martedì 24 marzo 2026 alle ore 18:30, Casa Russa a Roma ospita un importante evento musicale: il recital del pianista russo Vladimir Rodin. In programma i capolavori della musica classica russa: la raffinata lirica di Petr Čajkovskij, la forza drammatica di Sergej Rachmaninov, nonché il celebre ciclo monumentale “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij.

Il pianista Vladimir Rodin è considerato uno dei più noti rappresentanti della tradizione interpretativa russa moderna. Nato a Samara, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Mosca P. I. Čajkovskij, attulamente è tirocinante-assistente presso l’Accademia Russa di Musica Gnesin. La sua arte unisce virtuosismo esecutivo, profonda cultura musicale e un ampio pensiero artistico.

Vladimir Rodin è vincitore di vari prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il Munich Piano Competition (2022), il Concorso Internazionale Igor’ Stravinskij, il concorso “Romanticismo. Origini e orizzonti”. Partecipa regolarmente a numerosi progetti musicali e festival. In Russia il pianista si è esibito nelle principali sale nazionali: il Conservatorio di Mosca, la Filarmonica di Mosca e la sala concerti “Zaryadye”, collaborando con ensemble e orchestre quali “La Voce Strumentale”, l’Orchestra Sinfonica di Stato “Nuova Russia”, l’Orchestra di Stato del Cremlino, “I Virtuosi di Mosca” e altri.

Oltre all’intensa attività concertistica, Vladimir Rodin è autore e direttore artistico di importanti progetti culturali volti al sostegno dei giovani musicisti e alla promozione della musica classica russa a livello internazionale. Dal 2025 è ambasciatore del progetto “Scuola Pianistica Russa”. Il concerto alla Casa Russa a Roma si svolgerà con il sostegno dell’Organizzazione Non Profit “Amici di Tutto il Mondo” e dell’Associazione “Amici della Grande Russia”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite il link:

https://forms.gle/UKadiir2NmSoDmuQ8

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

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