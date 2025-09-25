“Recruiting Day Cittadini a lavoro” al Centro Culturale Gabriella Ferri

Mercoledì 1° ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18:00, presso il Centro Culturale Gabriella Ferri (via delle Cave di Pietralata 76), “Recruiting Day Cittadini a lavoro”.

Il IV Municipio organizza una giornata interamente dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro tra le aziende del territorio e i cittadini, con l’obiettivo di creare un’occasione concreta e un’opportunità importante, in particolare per coloro che sono alla ricerca di un impiego o desiderano rimettersi in gioco professionalmente.

