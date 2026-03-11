Referendum 22 e 23 marzo, attivo trasporto elettori con disabilità

In occasione del Referendum ex art. 138 della Costituzione indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo è stato attivato il servizio di accompagno tramite trasporto con i pulmini attrezzati, dalle abitazioni ai seggi elettorali e viceversa, adibito agli elettori con disabilità ai sensi dell’art.29 commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai sensi dell’art.1 della legge 15 gennaio 1991, n.15.

Gli elettori interessati potranno prenotare il servizio di trasporto telefonando ai numeri telefonici 06/67692540 – 06/67692541 del Comando della Polizia Locale nei seguenti giorni ed orari:

– da lunedì 16 marzo a sabato 21 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

– domenica 22 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00;

– lunedì 23 marzo dalle 7:00 alle ore 15:00.

Gli interessati dovranno fornire le proprie generalità, l’indirizzo di abitazione, il numero telefonico e il Municipio di appartenenza.

Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto gli elettorali dovranno munirsi dell’attestazione medica e certificato di accompagnamento che saranno rilasciati dalla A.S.L. competente per territorio.

