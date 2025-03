Regione Lazio, sì bando rilancio ex Colonia marina Santa Marinella

Un bando per il rilancio e la valorizzazione del complesso immobiliare di rilevante interesse storico e architettonico denominato “ex Colonia marina” sito nel Comune di Santa Marinella (Rm), in località Santa Severa.

A prevederlo è una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e patrimonio, Fabrizio Ghera.

Il complesso della ex Colonia marina, acquisito dalla Regione Lazio nel 2011, risulta attualmente in completo stato di abbandono e, pertanto, necessita di profondi interventi di ristrutturazione e di recupero.

Già in passato era stato avviato un percorso per l’affidamento del bene e ora, nell’ottica di recupero e valorizzazione dei beni immobili avviata dalla Regione Lazio, si è deciso di promuovere un nuovo avviso pubblico per l’affido in concessione dell’immobile che ricade, fra l’altro, nelle vicinanze del Castello di Santa Severa.

La concessione dovrà garantire, il recupero e la riqualificazione dell’area, da parte del concessionario che dovrà obbligarsi ad assicurarne la fruizione durante l’anno, nonché l’ordinaria e straordinaria manutenzione, la custodia e la vigilanza, la fruibilità da parte della comunità locale.

«La Regione Lazio ha avviato un piano per la valorizzazione dei beni di grande valore storico e culturale. La ex colonia marina, sita nelle vicinanze dello splendido Castello di Santa Severa, rientra fra questi luoghi che la Giunta regionale vuole rendere fruibili per le comunità locali ed attrattive per il turismo», dichiara l’assessore Ghera.

