Renato Zero annuncia “L’Orazero in tour”: 23 date nei palasport italiani

Renato Zero torna a far vibrare i palasport italiani con la sua nuova tournée: “L’Orazero in tour”. La prima tappa partirà il 24 gennaio 2026 da Roma, la città che da sempre lo ha visto protagonista, con ben sei appuntamenti consecutivi al Palazzo dello Sport.

Il tour proseguirà poi in altre grandi città italiane, da Firenze a Messina, per un totale di 23 date che accompagneranno i fan fino ad aprile.

Questa tournée sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album “L’Orazero”, in uscita il 3 ottobre, anticipato dal singolo “Senza”, già in rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana.

Un progetto ambizioso che porta l’ascoltatore attraverso 19 mondi differenti, ciascuno con le proprie radici, regole e utopie, un viaggio musicale e visivo che si intreccia con la straordinaria carriera di Renato Zero, lunga oltre 50 anni.

Sul palco, accanto ai brani del nuovo disco, non mancheranno le canzoni simbolo che hanno reso unico il percorso artistico del cantautore romano, in un incontro tra passato e presente che promette di trasformare ogni concerto in un’esperienza irripetibile.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di giovedì 18 settembre, con grande attesa da parte dei fan pronti a vivere un tour che si preannuncia memorabile.

24-25-28-29-31 gennaio, 1 febbraio – ROMA, Palazzo dello Sport

11-12-14-15 febbraio – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

7-8 marzo – TORINO, Inalpi Arena

11-13 marzo – MANTOVA, Palaunical

18-20 marzo – CONEGLIANO, Prealpi San Biagio Arena

24 marzo – BOLOGNA, Unipol Arena

28 marzo – PESARO, Vitrifrigo Arena

4 aprile – EBOLI, Palasele

8-9 aprile – BARI, Palaflorio

15-16 aprile – MESSINA, Palarescifina

Un tour imperdibile per chi vuole vivere da vicino la magia e l’energia di Renato Zero, un artista capace di trasformare ogni palco in un viaggio emozionale unico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.