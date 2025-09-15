Renato Zero annuncia “L’Orazero in tour”: 23 date nei palasport italiani
Renato Zero torna a far vibrare i palasport italiani con la sua nuova tournée: “L’Orazero in tour”. La prima tappa partirà il 24 gennaio 2026 da Roma, la città che da sempre lo ha visto protagonista, con ben sei appuntamenti consecutivi al Palazzo dello Sport.
Il tour proseguirà poi in altre grandi città italiane, da Firenze a Messina, per un totale di 23 date che accompagneranno i fan fino ad aprile.
Questa tournée sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album “L’Orazero”, in uscita il 3 ottobre, anticipato dal singolo “Senza”, già in rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana.
Un progetto ambizioso che porta l’ascoltatore attraverso 19 mondi differenti, ciascuno con le proprie radici, regole e utopie, un viaggio musicale e visivo che si intreccia con la straordinaria carriera di Renato Zero, lunga oltre 50 anni.
Sul palco, accanto ai brani del nuovo disco, non mancheranno le canzoni simbolo che hanno reso unico il percorso artistico del cantautore romano, in un incontro tra passato e presente che promette di trasformare ogni concerto in un’esperienza irripetibile.
I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di giovedì 18 settembre, con grande attesa da parte dei fan pronti a vivere un tour che si preannuncia memorabile.
Le prime date confermate de “L’Orazero in tour”:
24-25-28-29-31 gennaio, 1 febbraio – ROMA, Palazzo dello Sport
11-12-14-15 febbraio – FIRENZE, Nelson Mandela Forum
7-8 marzo – TORINO, Inalpi Arena
11-13 marzo – MANTOVA, Palaunical
18-20 marzo – CONEGLIANO, Prealpi San Biagio Arena
24 marzo – BOLOGNA, Unipol Arena
28 marzo – PESARO, Vitrifrigo Arena
4 aprile – EBOLI, Palasele
8-9 aprile – BARI, Palaflorio
15-16 aprile – MESSINA, Palarescifina
Un tour imperdibile per chi vuole vivere da vicino la magia e l’energia di Renato Zero, un artista capace di trasformare ogni palco in un viaggio emozionale unico.
