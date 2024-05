Riaperto il sottopasso Piramide – Ostiense

Riaperto ieri Mercoledì 29 Maggio 2024 il passaggio pedonale tra la stazione Metro Piramide, la linea Metromare e la Stazione Ostiense.

Il passaggio che collega le tre infrastrutture era stato chiuso nel 2020 a causa della necessità di intervenire sui lunghi tapis roulant, sulle scale mobili e sulla struttura completamente da riqualificare.

I lavori sono stati realizzati da Schindler, per conto di Atac, con un appalto finanziato da Roma Capitale che prevedeva la sostituzione, con fornitura in opera, di 2 scale mobili e 4 marciapiedi mobili.

Durante la chiusura del sottopasso, Atac ha portato avanti altre attività di ristrutturazione dello stesso che era fortemente ammalorato: sostituzione del pavimento in gomma con pavimento in gres porcellanato, tinteggiatura delle pareti e dei cancelli, installazione del controsoffitto tipo modulare e continuo, sostituzione lampade e diffusori sonori, ripristino dei percorsi per i non vedenti e mappe tattili e la recinzione del vano adiacente alla rampa di accesso di via delle Cave Ardeatine.

