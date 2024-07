Riapre il reparto di oncoematologia pediatrica al Policlinico Umberto I: un nuovo inizio per la cura dei bambini

Un giorno di speranza e rinnovamento al Policlinico Umberto I di Roma: dopo due anni di chiusura, riapre il reparto di oncoematologia pediatrica, pronto ad accogliere nuovamente i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Un’inaugurazione emozionante che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba, e della rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.

Un’équipe rinnovata e tecnologie all’avanguardia:

Il nuovo reparto, frutto di un’attenta ristrutturazione e di un potenziamento dell’équipe medica, si presenta come un centro di eccellenza per la cura dei tumori infantili.

Medici di comprovata esperienza, tecnologie all’avanguardia e un ambiente accogliente e sicuro: questi gli ingredienti di un nuovo inizio che punta a offrire ai piccoli pazienti le migliori cure possibili.

Chirurgia pediatrica h24 e sale operatorie di ultima generazione:

Oltre alla riapertura dell’oncoematologia pediatrica, il Policlinico Umberto I ha inaugurato anche due nuove sale operatorie di chirurgia pediatrica, dotate di strumentazioni di ultima generazione.

Un investimento importante che consentirà di effettuare interventi chirurgici complessi in modo ancora più preciso e sicuro, garantendo al contempo h24 l’assistenza necessaria ai piccoli pazienti in caso di emergenza.

Un impegno per la sanità pubblica del futuro:

L’inaugurazione del nuovo reparto di oncoematologia pediatrica e delle nuove sale operatorie rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’offerta sanitaria del Policlinico Umberto I e, più in generale, della Regione Lazio. Un impegno concreto per garantire ai cittadini, e in particolare ai più piccoli, il diritto a cure di qualità e all’avanguardia.

Le parole del presidente Rocca e del direttore generale d’Alba:

“Sono molto orgoglioso che questa attività riparta sotto la mia amministrazione”, ha dichiarato il presidente Rocca. “Riparte con grande qualità anche la chirurgia pediatrica, inserita a pieno titolo nella rete dell’emergenza-urgenza. Sono dei segnali importanti, tassello dopo tassello stiamo ricostruendo la sanità pubblica”.

“Oggi per noi è un giorno importante e simbolico perché riapriamo un capitolo importante della nostra storia”, ha aggiunto il direttore generale d’Alba.

“Facciamo una cosa in più: grazie anche alle scelte programmatorie della Regione Lazio in termini di fabbisogno, che sono state formalizzate e che oggi ci permettono di dire che avremo una chirurgia pediatrica h24 che risponderà alla rete dell’emergenza e che andrà a lavorare in un comparto operatorio completamente rinnovato e modernizzato”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙