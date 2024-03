Ricordando Don Ludovico Barbangelo

Il 25 febbraio 2024 è venuto a mancare il reverendo Don Ludovico Barbangelo, all’età di 75 anni.

Martedì 27 febbraio si sono tenuti i funerali presso la Parrocchia Santa Maria Regina Apostolorum, in via Giuseppe Ferrari, 1.

Ludovico Barbangelo

Il 20 giugno 1981 Ludovico Barbangelo ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale da Mons. Alessandro Plotti, nella sede provvisoria della parrocchia di San Vincenzo Pallotti a Pietralata. Ne diventò Vicario dal 1984 al 2003.

Vicario della Parrocchia Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido dal 2003 al 2005 per poi esserne Parroco dal 2005 al 2017.

Nella foto di fine settembre 2017 il Coro Regina Pacis che saluta, con un omaggio musicale, don Ludovico Barbangelo. “Ancora un grande grazie per quello che è stato fatto in 12 anni!” (Daniele organista della Santa Maria Regina Pacis)

Parroco dal 2019 al 2023 della Parrocchia San Vincenzo Pallotti di via Alessandro Manzoni a Napoli.

La curiosità

Nel 2009 anche il Corriere della Sera si occupò di Don Ludovico Barbangelo con l’articolo dal titolo “La fede conquista internet: anche le candeline votive si accendono sul web“; servizio nato da una sua idea per dare «Aiuto ai fedeli nei momenti di sconforto».

Le testimonianze

Hai celebrato le tappe piu importanti della vita mia e mio figlio. Ti porterò per sempre nel mio cuore. Grazie. (Eleonora)

Indimenticabile persona oltre che Pastore per ciò che è riuscito a dare R. I. P. (Tiziana)

Sono stato studente con Lui negli anni 1973, mi aveva aiutato ad inserirmi all’università Lateranense fino al secondo anno di Teologia, lo ringrazio e prego per Lui. (Giorgio)

Tu sei già altrove. Sei nei pezzi belli della nostra vita, due volte mi hai sposato: ci era venuto talmente bene nel’92 a Ruvo e allora bis nel 2017 per i 25 anni. Hai tenuto a battesimo i nostri figli. Ci hai aiutato a salutare mio padre Peppe, che si era tanto affezionato a te e che ti divertivi a provocare. Sei stato il protagonista di momenti eroici come fondazione dell’associazione *Arcobaleno a Pietralata e del nostro giornale L’AltraCittà, della comunità terapeutica ad Atessa. Irriverente e dogmatico, contromano e divertente ma severissimo nella tua fede. Sempre spericolato, Ludo: ci hai convinti tutti così, così proveremo a continuare a vivere. (Alvaro)

*L’associazione Arcobaleno fu costituita legalmente nel maggio del 1986 per dare una risposta concreta in favore degli emarginati e dei tossicodipendenti in particolare.

Si era un uomo e un prete alternativo, grande storia la sua, grande fede. (Salvo)

Nooo mi dispiace troppo era unico. Ogni messa celebrata da lui restava negli animi RIP (Nicoletta)

Una preghiera per te, che dietro la scorza dura celavi grande umanità. Ciao Ludovico Barbangelo, che i cori celesti ti allietino nella casa del Padre. R.I.P. (Fabiana)

