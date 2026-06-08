RIM 2026 – Roma in Musica da 7 al 13 giugno

Da domenica 7 a sabato 13 giugno 2026 Roma diventa un vasto palcoscenico urbano grazie a RIM 2026 – Roma in Musica, un nuovo progetto promosso dal Campidoglio sotto la direzione artistica di Daniele Silvestri.

L’iniziativa si propone di diffondere la musica in modo capillare, attraversando tutti i quindici Municipi e portando concerti, performance e attività culturali nei quartieri, negli spazi pubblici e nei luoghi della quotidianità cittadina, con l’intento di avvicinare il pubblico a linguaggi artistici differenti e valorizzare il tessuto culturale della capitale.

La rassegna prende ufficialmente il via domenica 7 giugno con una sfilata musicale che, partendo da piazza Mastai, si snoderà fino a Piazza Navona, coinvolgendo artisti, studenti e cittadini provenienti da ogni zona della città.

Il corteo, animato dalla presenza vivace e travolgente di tre marching band romane – Samba Precario, Cecafumo e Stradabanda – attraverserà il Tevere in un clima festoso e partecipato, trasformando il percorso in un momento di condivisione collettiva. Ad accogliere il pubblico all’arrivo sarà la Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma, pronta a proseguire l’atmosfera sonora e celebrativa dell’evento inaugurale.

«Questa è la prima edizione sperimentale di Roma in Musica e speriamo che diventi un appuntamento fisso dei prossimi anni. Invito tutti a partecipare attivamente anche alle jam session che si svolgeranno in ogni Municipio, per portare la musica in tutta la città», ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della parata musicale di Roma in Musica iniziata ieri.

L’arrivo della parata segna l’apertura del programma settimanale, con Piazza Navona che si configura come il cuore pulsante dell’intero progetto, trasformandosi in uno studio a cielo aperto e in uno spazio di narrazione e incontro. Qui, fino al 12 giugno, si svolgeranno dirette radiofoniche, selezioni musicali diffuse al pubblico, presentazioni editoriali dedicate al mondo della musica e momenti di confronto con ospiti d’eccezione. L’idea è quella di creare un dialogo continuo tra parole, esperienze artistiche e performance dal vivo, in un contesto dinamico e accessibile.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli incontri con alcuni protagonisti della scena musicale e culturale italiana, chiamati a condividere storie, percorsi e riflessioni: Sergio Cammariere sarà presente lunedì 8 giugno, seguito da Tosca martedì 9 giugno, mentre mercoledì 10 giugno sarà la volta di Stefano Fresi. La settimana di appuntamenti prosegue giovedì 11 giugno con la partecipazione di Max Gazzè, in un calendario che intreccia spettacolo e approfondimento, offrendo al pubblico occasioni di ascolto e confronto diretto con artisti di rilievo.

RIM 2026 si propone come un progetto ampio e inclusivo, capace di unire intrattenimento e valorizzazione culturale, mettendo al centro la musica come strumento di aggregazione e identità urbana. L’iniziativa punta a restituire vitalità agli spazi cittadini, favorendo la partecipazione attiva dei residenti e creando occasioni di incontro tra diverse generazioni e sensibilità artistiche, in un percorso che attraversa l’intera città e ne racconta la ricchezza espressiva.

L’evento si distingue, perché non si tratta soltanto di una rassegna musicale, ma di un progetto più ampio, che mira a rafforzare il senso di comunità attraverso il linguaggio universale della musica, intrecciando generi, esperienze e generazioni diverse. Artisti affermati e nuove realtà si alternano in una proposta variegata, pensata per intercettare gusti differenti e stimolare la curiosità del pubblico.

L’apertura della manifestazione, rappresenta fin da subito il carattere festoso e partecipativo dell’iniziativa. Il corteo, partito da piazza Mastai e diretto verso Piazza Navona, coinvolge musicisti, studenti e cittadini in un movimento corale che attraversa il Tevere e si trasforma in un momento di condivisione collettiva.

Le marching band romane, con le loro sonorità travolgenti e il ritmo coinvolgente, accompagnano il pubblico lungo il percorso, dando vita a una festa itinerante che culmina nel cuore barocco della città, dove la Banda del Corpo di Polizia Locale accoglie l’arrivo della sfilata.

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