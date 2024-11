Riscaldamenti scuole, nel Municipio XV impianti funzionanti

Con l’avvio dell’impianto riscaldamento alla scuola Brembio e dopo le attivazioni nei plessi di via Clauzetto e via Vallombrosa in tutti i 54 plessi del Municipio XV i termosifoni risultano funzionanti.

“In questi giorni come Municipio abbiamo costantemente lavorato al fianco all’Assessorato di Roma Capitale, affinché si potessero risolvere nel più breve tempo possibile i malfunzionamenti sul riscaldamento delle tre scuole.

Per questo voglio ringraziare l’Assessora municipale alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio, che andando ben oltre le sue competenze ha seguito da vicino tutte le fasi del rispristino del servizio.

Grazie anche ad Italgas per la disponibilità, all’Assessora Ornella Segnalini che nei giorni scorsi aveva convocato con urgenza la società incaricata, al personale scolastico e alle famiglie con cui siamo stati costantemente in contatto” ha dichiarato il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

“Continueremo in questi giorni a monitorare il corretto funzionamento degli impianti dei tre plessi interessati, come anche su tutte le altre scuole del municipio” ha concluso Torquati.

