“Ritmo Roma!”: il Comune investe sulla musica per i giovani

La musica come occasione di crescita, socialità e inclusione. È questo lo spirito di “Ritmo Roma!”, la nuova iniziativa lanciata dal Comune di Roma, pensata per sostenere i bambini e gli adolescenti nello studio di uno strumento musicale, anche quando le condizioni economiche familiari non lo permetterebbero.

L’avviso pubblico, già online, si rivolge alle scuole di musica della Capitale iscritte o iscrivibili all’elenco regionale: saranno loro le protagoniste del progetto, chiamate a manifestare interesse entro il 30 settembre.

L’obiettivo è ambizioso: tre scuole selezionate per ogni municipio, in modo da coprire l’intero territorio cittadino, dai rioni storici alle borgate più periferiche.

Le agevolazioni per le famiglie

Il progetto punta ai ragazzi tra i 6 e i 16 anni, residenti a Roma, con un indicatore Isee non superiore ai 25mila euro. Per loro sarà possibile iscriversi al primo anno di un corso di educazione musicale a costi fortemente ridotti.

Roma Capitale ha stanziato 600mila euro, coprendo circa il 65% del costo dei corsi. Grazie agli sconti aggiuntivi delle scuole convenzionate, la quota a carico delle famiglie sarà mediamente attorno al 20% del totale: un impegno minimo, a fronte di un ritorno educativo e sociale massimo.

Le voci istituzionali

“Con questo bando – spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio – i ragazzi potranno avvicinarsi a uno strumento, conoscere e apprendere il linguaggio universale della musica, indipendentemente dalle possibilità economiche delle famiglie. Le scuole convenzionate saranno diffuse in tutta la città, dal centro alle periferie”.

Sulla stessa linea Erica Battaglia, presidente della commissione Cultura di Roma Capitale: “Questo progetto significa restituire valore ai giovani, alle loro infinite qualità, e farlo in modo inclusivo, arrivando in tutti i territori attraverso la bellezza della musica. Investiamo in un aiuto concreto alle famiglie e alle scuole, promuovendo talento e offrendo ai ragazzi un’attività che insegna conoscenza, concentrazione e abilità”.

