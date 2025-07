Rocca di Papa, esecuzione in piazza: padre uccide l’uomo ritenuto colpevole della morte del figlio

Un colpo secco, in pieno giorno. Poi il silenzio. È finita così la vita di Franco Lollobrigida, 35 anni appena, freddato a colpi di pistola in piazza della Repubblica, nel cuore di Rocca di Papa. Un’esecuzione in piena regola, consumata a pochi passi da via Matteotti, sotto gli occhi attoniti di residenti e passanti.

A premere il grilletto, secondo quanto emerso, sarebbe stato Guglielmo Palozzi, 61 anni, padre di Giuliano Palozzi, il giovane morto nel 2020 dopo essere finito in coma per un pestaggio. Lollobrigida, inizialmente accusato di quell’aggressione, era stato prima assolto e poi condannato in appello a dieci anni. Ma per Guglielmo, nonostante il processo in corso, il colpevole era già scritto. E ha deciso di farsi giustizia da solo.

L’omicidio in pieno centro

I colpi di pistola sono stati uditi nitidamente intorno alle 12.30. I carabinieri della compagnia di Frascati, allertati dai residenti, sono intervenuti tempestivamente, trovando il corpo senza vita di Lollobrigida. Inutile ogni tentativo di soccorso: era già morto. Poco dopo, Guglielmo Palozzi è stato fermato senza opporre resistenza.

Le indagini sono ora nelle mani della procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio. Tra le ipotesi più gravi al vaglio c’è la premeditazione. Intanto, la salma è stata posta sotto sequestro: verrà effettuata l’autopsia.

Una ferita mai chiusa

La storia ha radici profonde. Nel gennaio 2020, Giuliano Palozzi, 34 anni, manovale conosciuto a Rocca di Papa, venne picchiato brutalmente in strada dopo una lite, forse per un debito di droga di appena 30 euro.

Cadde in coma e morì cinque mesi dopo, l’11 giugno, al Policlinico Umberto I. In manette, allora, finì Franco Lollobrigida. La procura chiese 13 anni di carcere. Ma il caso si riaprì: assoluzione in primo grado, poi condanna in Appello a 10 anni, con l’iter ancora in corso.

Uscito di prigione in attesa della Cassazione, Lollobrigida continuava a professarsi innocente. Il suo legale avrebbe dovuto ritirare le motivazioni della sentenza d’Appello tra pochi giorni, il 19 luglio, per preparare il ricorso. Ma il destino lo ha colpito prima, nel modo più drammatico.

La giustizia mancata e la vendetta

Per Guglielmo Palozzi, la sentenza non bastava. La rabbia, la sofferenza, la perdita del figlio non avevano trovato pace nelle aule del tribunale. E così, quattro anni dopo la tragedia, ha deciso di farsi giustizia con le proprie mani.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio la dinamica del delitto e ascolteranno i testimoni presenti sulla piazza. L’omicidio scuote l’intera comunità di Rocca di Papa e riapre una ferita mai davvero rimarginata: quella di una giustizia che, per qualcuno, è arrivata troppo tardi.

