Rocca Priora, incendio al campanile della chiesa Madonna del Buon Consiglio

Attimi di paura a Rocca Priora, nella frazione di Colle di Fuori, dove nella mattinata di lunedì 8 settembre un incendio ha avvolto la parte alta del campanile della chiesa della Madonna del Buon Consiglio, simbolo storico e spirituale della comunità.

Secondo quanto appreso, al momento del rogo erano in corso lavori di restauro. Le fiamme hanno danneggiato la struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, affiancati da forze dell’ordine e polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di verifica della stabilità dell’edificio.

“Le cause del rogo restano da accertare e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti – ha spiegato l’amministrazione comunale –. Il sindaco, presente sul posto, e tutta la giunta esprimono la propria vicinanza alla comunità di Colle di Fuori, consapevoli del valore storico e spirituale che la chiesa rappresenta, e ringraziano i soccorritori per il tempestivo e prezioso intervento”.

