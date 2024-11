Roma: arrestato 56enne con pistola rubata, era stata sottratta nel 2016

Un cittadino italiano di 56 anni, con precedenti penali, è stato arrestato nei giorni scorsi a Roma in flagranza di reato dai Carabinieri. L’uomo è gravemente indiziato di detenzione illegale di un’arma comune da sparo e di ricettazione.

Durante una perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione in via Campo Imperatore, i militari hanno rinvenuto una pistola revolver Ruger GP100, carica con sei proiettili calibro .357 Magnum.

L’arma, sequestrata immediatamente, è risultata essere provento di un furto avvenuto in un’abitazione a Latina nell’aprile del 2016, come confermato dai successivi accertamenti.

Il 56enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

