Roma, autobus Atac incastrato dalla sosta selvaggia: intervengono i turisti

Nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Colosseo e dalle rotte più battute dai turisti, è andata in scena l’ennesima fotografia del traffico romano.

Sabato sera un autobus Atac della linea 85 è rimasto bloccato all’incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano a causa di un’auto lasciata in divieto di sosta, impossibile da aggirare durante la manovra di svolta.

Il bus è rimasto fermo per diversi minuti, paralizzando la circolazione in una delle strade più frequentate del quadrante.

A sorprendere, però, è stato il modo in cui la situazione si è risolta: non con l’arrivo di un carro attrezzi o della polizia locale, ma grazie all’intervento spontaneo di alcuni turisti stranieri.

I visitatori, vedendo il mezzo pubblico bloccato e il traffico ormai congestionato, hanno deciso di intervenire direttamente.

In gruppo hanno sollevato l’utilitaria parcheggiata male e l’hanno spostata di qualche centimetro, quanto bastava per permettere all’autobus di riprendere la corsa. La scena è stata accolta dagli applausi dei presenti e ripresa da decine di smartphone.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando simbolo delle difficoltà quotidiane legate alla sosta selvaggia nel centro di Roma. E non si tratta nemmeno di un caso isolato.

Lo stesso incrocio era già finito al centro delle cronache nei mesi scorsi, quando una religiosa — ribattezzata dai residenti “la suora vigilessa” — era intervenuta personalmente per dirigere il traffico e sbloccare il passaggio degli autobus.

Il nodo resta sempre lo stesso: l’assenza di dissuasori e controlli continui in una zona che nei fine settimana viene spesso trasformata in un parcheggio improvvisato. Una situazione che esaspera residenti, automobilisti e utenti del trasporto pubblico.

Sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere capitolino di Forza Italia Francesco Carpano, che ha puntato il dito contro la gestione della mobilità da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo l’esponente dell’opposizione, episodi come quello di sabato dimostrano le difficoltà del Campidoglio nel garantire controlli capillari e una gestione efficace del territorio.

Nel frattempo, mentre il video dei turisti “spazzini del traffico” continua a circolare online, resta l’immagine di una città dove, per far passare un autobus, a volte servono più i passanti che le istituzioni.

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