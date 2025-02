Roma, autobus presi a sassate: denunciati tre minorenni

Una serie di attacchi contro i mezzi pubblici ha scosso la zona nord della Capitale. Tre ragazzi, un 15enne e due 16enni, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della stazione di Prima Porta per aver lanciato sassi contro gli autobus in transito.

Gli episodi, ricostruiti al termine di un’indagine, hanno visto i minori colpire i bus delle linee 037 e 200, danneggiando vetri e portiere, interrompendo il servizio e causando ingenti danni. Fortunatamente, nessuno tra i passeggeri presenti a bordo è rimasto ferito.

Nuovo assalto nella notte a Labaro

L’ondata di vandalismo non si è fermata. La scorsa notte, in via delle Galline Bianche, a Labaro, ignoti hanno nuovamente lanciato pietre contro due autobus – un N200 e un 037 – colpendo le porte centrali dei mezzi in corsa.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili di questo nuovo attacco.

