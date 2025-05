Roma blindata: Papa, cortei e sport in un solo weekend

Un fine settimana ad alta tensione, quello che si prepara a vivere la Capitale. Tra spiritualità, sport e piazze in fermento, Roma si trasforma in una città blindata: oltre 250mila persone sono attese per la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, mentre manifestazioni, cortei e grandi eventi sportivi rischiano di rendere ancora più complessa la gestione della sicurezza e della mobilità.

Il cuore del mondo: la cerimonia papale

Tutti gli occhi saranno puntati su piazza San Pietro, dove domenica 18 maggio, alle ore 10, si terrà la Messa di inizio pontificato del nuovo Pontefice. Attese 200 delegazioni internazionali e una folla oceanica che potrebbe superare le 250mila presenze.

Papa Leone XIV dovrebbe compiere un giro della piazza per salutare i fedeli. Come già avvenuto nei giorni del funerale di Papa Francesco, saranno impiegati assetti speciali delle forze armate, con sorveglianza ai massimi livelli.

Il sistema di accesso alla zona sarà rigoroso: cinque varchi di prefiltraggio – tra piazza Pia, ponte Vittorio, via Traspontina, via Pio X e lungotevere Castello – faranno da barriera iniziale, prima dei filtraggi finali verso l’area riservata e di massima sicurezza.

Alcune direttrici, come via di Porta Angelica e piazza del Sant’Uffizio, avranno accessi limitati o riservati esclusivamente a delegazioni estere e categorie autorizzate.

Processioni, cortei e tensioni

Il sabato romano non sarà da meno. Aprirà la giornata la suggestiva processione di “Maria Santissima de la Esperanza Coronada”, che attraverserà il centro e il Circo Massimo, affiancata dal Giubileo delle Confraternite.

In parallelo, Roma sarà attraversata da tre manifestazioni indette da:

l’Unione delle Comunità Palestinesi,

il Movimento per il diritto all’abitare,

e il movimento culturale GayNet Italia.

Eventi che richiederanno l’adozione di presidi mobili e una continua rimodulazione del traffico e della viabilità da parte della polizia locale e delle forze di sicurezza.

Sport e passione: Olimpico e Foro Italico al centro

La chiusura del weekend si gioca tutta tra sport e passione. Due eventi di respiro nazionale e internazionale si disputeranno quasi in contemporanea: la finale degli Internazionali BNL di Tennis al Foro Italico e il match di Serie A Roma-Milan allo Stadio Olimpico.

Per entrambi, la Questura ha previsto un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza già collaudati, in particolare per la gestione dei flussi di tifosi e per prevenire disordini o congestionamenti.

Una città in trincea

Dalle celebrazioni liturgiche alla passione sportiva, passando per i diritti e le proteste civili, Roma affronterà uno dei fine settimana più delicati dell’anno.

Una macchina organizzativa che vedrà mobilitate tutte le forze dell’ordine, la Protezione civile, Ares 118, e i servizi di sicurezza vaticani.

