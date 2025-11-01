Roma, blitz dei Carabinieri a Trastevere: arrestati due minorenni per furto e spaccio

Serata di controlli serrati a Trastevere, dove i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno intensificato la vigilanza per contrastare i reati legati alla movida.

L’operazione, disposta nell’ambito del piano coordinato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e approvato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato all’arresto in flagranza di due minorenni romani.

Il primo, un 17enne, è stato sorpreso dai militari della Stazione di Roma Trastevere mentre strappava una collana d’oro dal collo di un altro ragazzo. Bloccato subito dopo il furto, è stato trovato in possesso della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario.

Poco distante, i Carabinieri della Stazione di Porta Portese hanno fermato una ragazza di 16 anni che si aggirava con fare sospetto.

Durante la perquisizione, è stata trovata in possesso di 8 involucri di cocaina, 16 di crack, un involucro di hashish e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per entrambi i giovani, raccolti gravi indizi di reato, è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito, i due sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza “Virginia Agnelli”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

