Roma Borgata Festival dal 2 al 6 luglio a Montespaccato, Torrevecchia e Primavalle

Elio Germano in Realtà Virtuale, i grandi format amati dal pubblico come Bar Campioni, Operai all’Opera che quest’anno vede la riscrittura del Rigoletto, le edicole romane trasformate in palcoscenico con Ce l’ho, ce l’ho, mi manca e l’intrattenimento circense più gioioso e interattivo: sono questi gli assi che il Roma Borgata Festival cala nei quartieri di Montespaccato, Torrevecchia e Primavalle dal 2 al 6 luglio, con un ricco programma che spazia dal teatro alla musica corale fino ai laboratori.

Gli spazi urbani si trasformano in palcoscenici non convenzionali e in spazi del vivere comune, attraverso il linguaggio artistico: dopo il successo delle tappe precedenti Torpignattara, Alessandrino, Trullo e Corviale, la rassegna, prosegue il suo percorso in una delle zone più autentiche della città, dove si intrecciano vite, storie e sfide.

La programmazione prevede un ricco cartellone di eventi a cura della Direttrice Artistica Alessandra Muschella: ad aprire il programma sarà Elio Germano, con Segnale d’allarme – La mia battaglia in VR, esperimento teatrale immersivo che unisce parola e tecnologia, in scena il 2 e 3 luglio al Polo Culturale della Ex Fabbrica Campari, luogo simbolo della rigenerazione urbana attraverso la cultura.

La sera del 2 luglio, in Piazza Cornelia, Matteo Cirillo darà voce a Edicole – Ce l’ho, ce l’ho, mi manca, che trasforma l’edicola in palcoscenico per raccontare le storie che nei decenni dentro le questi luoghi si intrecciano e si fanno Storia. Il giorno dopo, allo Sweet Bar di via Gaetano Mazzoni sarà la volta di Bar Campioni – Pesi Massimi, di Emiliano Morana, per la regia di Fabio Morgan. Un racconto teatrale che accende i riflettori sul valore dello sport come leva di riscatto, portando storie del ring proprio lì dove ogni giorno si intrecciano le vite del quartiere – “perché dove c’è un Bar c’è un teatro”.

Il Parco Commendone, cuore verde di Torrevecchia, sarà invece il centro nevralgico del weekend: il 4 luglio ospiterà Operai all’Opera – Rigoletto. Sul palco un ensemble di tre cantanti lirici e nove musicisti, diretti dal Maestro Giordano Maselli, darà vita a una riscrittura originale del capolavoro verdiano. Ma a guidare la narrazione non saranno i personaggi principali – come il Duca o Rigoletto – bensì le maestranze, i lavoratori del dietro le quinte: elettricisti, attrezzisti, scenografi. Questi “operai” diventano voce e volto dello spettacolo, conducendo il pubblico tra le pieghe della trama con uno sguardo ironico e satirico, che smonta i cliché dell’opera lirica “alta” per restituirla in forma viva, quotidiana e sorprendentemente.

Il 5 luglio, il parco si anima con il laboratorio di circo contemporaneo Circus Playground, pensato per le nuove generazioni a cura di Circo Svago, seguito dallo spettacolo acrobatico Intus dello Steam Duo. In serata, la musica delle grandi emozioni: un Omaggio a John Williams concerto per pianoforte e violoncello (Maselli–Romano), tra Jurassic Park, E.T., Indiana Jones, Star Wars e altre colonne sonore che hanno fatto sognare il mondo.

Il 6 luglio, ancora circo con Ca’ Mea della Compagnia Aga e un gran finale corale con Cento Voci, concerto di musica pop a cappella che unisce cori e comunità per trasformare il parco in una grande piazza sonora.

Il Roma Borgata Festival è più di un cartellone: è un’idea di città. Una città dove la cultura non deve essere cercata nel centro ma può essere trovata sotto casa, in un bar, su una panchina, tra i giornali di un’edicola. Un progetto che restituisce centralità ai margini, che non cancella la complessità ma la illumina, che dà voce e spazio a territori troppo spesso ridotti a sfondo.

Per info e prenotazioni: https://www. romaborgatafestival.it/

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza

Un progetto di A.S.A.P.Q

Con il finanziamento di Municipio XIII Roma Aurelio

