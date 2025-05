Partirà il 18 maggio a Villa De Sanctis, con un pic-nic performativo durante il quale verrà illustrato il programma, il Roma Borgata Festival 2025, il festival diffuso delle borgate e delle periferie romane.

Da maggio a settembre, da Centocelle a Torpignattara, dal Trullo al Corviale, passando per Torrevecchia e Primavalle, musica, teatro, danza e circo contemporaneo dialogheranno con il territorio, utilizzando gli spazi urbani come palcoscenici.

Roma Borgata Festival nasce dall’esperienza del festival de La Città Ideale, che per anni ha portato lo spettacolo dal vivo negli spazi urbani meno convenzionali della città, e sceglie di radicalizzare ancora di più la sua programmazione con attività innovative e sempre coinvolgenti, in zone prettamente periferiche della città.

La programmazione spazierà dalla musica nei mercati rionali all’Opera Lirica nei cortili ATER, dal teatro nei bar e nelle edicole alle performance di danza contemporanea site-specific e agli spettacoli circensi nei parchi, accanto a laboratori, workshop e tour performativi.

Il Festival propone spettacoli che escono dai confini tradizionali del teatro per approdare in spazi all’aperto e luoghi inusuali, come “Il Sogno di una Cosa” l’opera pasoliniana che vede protagonisti Elio Germano e Teho Teardo o “Bar Campioni”, il format teatrale che anima i bar di quartiere con storie dedicate all’importanza dello sport come leva di riscatto e identità, con il debutto del nuovo spettacolo, “Pesi massimi” di Emiliano Morana.

La proposta si arricchisce con il ritorno di “Operai all’Opera” di E45, il format satirico che quest’anno ci racconta il “Rigoletto” dal punto di vista degli addetti ai lavori e con “Omaggio a John Williams” uno speciale tributo alle colonne sonore del compositore, in uno spettacolo che celebra l’immaginario cinematografico attraverso le sue partiture più iconiche.

A coinvolgere attivamente la comunità ci sarà anche la compagnia Kodance con il laboratorio di danza contemporanea partecipata “Materica” e le performance site-specific “Pillole Urbane”, mentre tutti i fine settimana una ricca programmazione di circo contemporaneo è pensata per coinvolgere adulti e bambini anche in forma laboratoriale.

Infine con “Street Stories”, una serie di passeggiate performative, tra musica e poesia, verrà raccontata la storia dei quartieri attraverso quello che la strada ha da raccontare.

Il Roma Borgata Festival avrà inizio il 18 maggio con una giornata all’aria aperta all’insegna della convivialità, del divertimento e della condivisione. L’evento inaugurale di presentazione del programma del Festival si svolgerà nel cuore di Villa de Sanctis, nel Municipio V, dove i partecipanti potranno assistere ad una maratona di eventi dal vivo durante un pic-nic performativo nella verde cornice del parco.

Un avvio caloroso che riflette lo spirito del Festival: diffondere la cultura valorizzando il legame tra persone, territorio e linguaggi artistici. Per partecipare all’evento, la prenotazione è obbligatoria a questo link: https://www.i-ticket.it/eventi/opening-roma-borgata-festival-villa-de-sanctis-biglietti

Cura la variegata e multidisciplinare attività del Festival la direttrice artistica Alessandra Muschella, che concretizza in questo ruolo la sua lunga esperienza artistica, produttiva e organizzativa nel settore dello spettacolo dal vivo.

«Il Roma Borgata Festival nasce dalla volontà di portare l’arte fuori dai luoghi istituzionali della cultura, calandola negli spazi del vivere quotidiano delle periferie e delle borgate romane, rendendoli punto di incontro e racconto di storie che meritano di essere ascoltate. Il nostro è un festival al servizio delle comunità che propone una serie di eventi multidisciplinari in grado di parlare ad un pubblico di tutte le età, con una programmazione diffusa in diversi municipi della città, al fine non solo di abitare, ma nella speranza di far conoscere questi luoghi carichi di fascino e di vita vissuta», dichiara Alessandra Muschella, direttrice artistica del Roma Borgata Festival

Info su: https://www.asapq.it

https://www.romaborgatafestival.it

Roma Borgata Festival è un progetto di A.S.A.P.Q.

Con il sostegno del MiC e della Regione Lazio

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.