Roma, bus va a fuoco in via Portuense: strada chiusa

Paura nella tarda mattinata di sabato 12 luglio su via Portuense, dove un autobus della linea TPL (701) ha preso fuoco mentre era in servizio.

L’incendio è scoppiato intorno alle 11:30 all’altezza del civico 1119, nei pressi di via della Tenuta della Pisana. Una colonna di fumo nero si è alzata alta nel cielo, visibile da diversi chilometri di distanza e segnalata da numerosi residenti e automobilisti.

Ancora da chiarire le cause del rogo, ma la scena è stata impressionante: le fiamme hanno avvolto in pochi istanti il mezzo, che è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio dopo un’intensa operazione di spegnimento.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale del gruppo XI Marconi, che hanno disposto la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni in sicurezza.

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico e disagi al trasporto pubblico nella zona ovest della Capitale.

