Roma Capitale del Turismo: la magia dei grandi eventi con David Gilmour

La strategia dei grandi eventi suona come un autentico simbolo di trionfo sotto la direzione di Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, moda e grandi manifestazioni di Roma Capitale.

Da quando ha assunto il suo incarico, Onorato non ha mai smesso di esaltare la straordinaria capacità attrattiva di concerti, eventi sportivi e manifestazioni culturali, dimostrando come Roma possa brillare sulla scena internazionale.

Oggi, mentre il sindaco di Roma celebra i risultati eccezionali del turismo capitolino, Onorato mette in evidenza un evento imperdibile: i concerti del leggendario David Gilmour.

Il 26 settembre, durante la presentazione dei nuovi corsi di formazione professionale lanciati da Bulgari in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma, il sindaco Gualtieri ha esultato:

“Stiamo chiudendo il 2024 con un impressionante bilancio di 50 milioni di arrivi e 90.000 professionisti nel settore, con un incremento di 2.000 unità rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, ci troviamo di fronte a un ‘mismatch’; per passare a un turismo di alta qualità, è essenziale muoversi dal lavoro informale a una formazione di alto livello, garantendo retribuzioni adeguate e contratti giusti.”

In un clima di entusiasmo contagioso, Alessandro Onorato ha affermato: “Novantamila spettatori affolleranno il Circo Massimo per le uniche sei date europee di David Gilmour! Siamo elettrizzati all’idea che, a partire da venerdì 27 settembre, il grande artista offrirà alla città spettacoli indimenticabili.

Le prenotazioni sono già esaurite, e solo il 20% di chi ha acquistato il biglietto è romano; il 33% proviene dall’estero, principalmente da Germania, Francia e Regno Unito, mentre il 47% arriva dal resto d’Italia.

Questi numeri non sono solo statistiche; rappresentano un segnale forte e chiaro del potere dei grandi eventi, che si rivelano fondamentali per l’economia cittadina, generando ingenti ricadute economiche e creando nuove opportunità di lavoro.”

“L’eccezionale scelta dell’ex chitarrista dei Pink Floyd di esibirsi a Roma per presentare il suo ultimo album ‘Luck and Strange’, piuttosto che in altre metropoli europee, è la prova tangibile di quanto questa città stia diventando sempre più desiderata e ambita a livello internazionale.

Questo non è solo un riconoscimento alla bellezza di Roma, ma anche alla strategia vincente dei grandi eventi che abbiamo abbracciato fin dal primo giorno, insieme al sindaco Gualtieri,” ha concluso Onorato, con un sorriso soddisfatto.

