Roma Capitale potenzia i centri di orientamento al Lavoro: arriva il servizio online

Un nuovo canale online per facilitare l’accesso ai servizi dei Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.) di Roma Capitale. A partire da giovedì 13 giugno 2024, cittadini e cittadine potranno richiedere appuntamenti e fruire dei servizi offerti dai C.O.L. anche comodamente da casa, attraverso un nuovo portale online presente sul sito web di Roma Capitale.

Come funziona il servizio online:

Per accedere al servizio online è necessario disporre di un’identità digitale SPID, CIE o CNS.

Collegarsi al sito web di Roma Capitale (https://www.comune.roma.it/) e selezionare la sezione “Servizi online”.

Cercare il servizio “Centri di Orientamento al Lavoro” e cliccare su “Richiedi appuntamento”.

Seguire le istruzioni per compilare il modulo online e prenotare l’appuntamento presso il C.O.L. prescelto.

Quali servizi offrono i C.O.L.:

I C.O.L. offrono un servizio gratuito di informazione e orientamento rispetto al mercato del lavoro.

Gli operatori dei C.O.L. aiutano i cittadini a: individuare il percorso formativo e professionale più adatto alle loro esigenze e competenze redigere il curriculum vitae prepararsi per i colloqui di lavoro trovare offerte di lavoro partecipare a tirocini formativi

I C.O.L. organizzano inoltre seminari tematici su vari aspetti del mercato del lavoro, come la ricerca attiva di un’occupazione, l’avvio di un’attività imprenditoriale, l’accesso ai servizi di formazione professionale.

Due centri “tematici”:

La rete dei C.O.L. comprende due centri “tematici”: Il Centro di Orientamento al Lavoro per i tirocini si occupa dell’attivazione di tirocini presso enti pubblici e aziende. Il Centro di Orientamento al Lavoro per i detenuti ed ex detenuti è dedicato al reinserimento occupazionale di persone che hanno vissuto un’esperienza detentiva.



Un’importante risorsa per il contrasto alle diseguaglianze:

L’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, ha sottolineato l’importanza dei C.O.L. come strumento per il contrasto alle diseguaglianze: “Ogni anno i C.O.L. forniscono sostegno e orientamento per l’inclusione lavorativa a migliaia di persone e sono per questo fondamentali per il contrasto alle diseguaglianze, soprattutto economiche, che insistono sulla città. Il nostro obiettivo è rafforzarli e questo è un piccolo ma importante passo”.

Contatti:

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dai C.O.L. e per prenotare un appuntamento online, è possibile consultare il sito web di Roma Capitale (https://www.comune.roma.it/) o contattare il Contact Center di Roma Capitale al numero 0606060.

