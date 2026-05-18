Roma, chiede di abbassare il volume della musica: pensionato ferito al petto con le forbici

Doveva essere una semplice richiesta di abbassare il volume della musica. Si è trasformata invece in una notte di sangue che ha sconvolto un condominio del quartiere Don Bosco, nella periferia est della Capitale.

Un uomo di 68 anni è stato accoltellato al petto dal vicino di casa al termine di una lite esplosa sul pianerottolo per schiamazzi e musica ad alto volume.

L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato 16 maggio all’interno di uno stabile di via Flavio Stilicone. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe nato da una discussione legata ai rumori provenienti da un appartamento del palazzo.

Il sessantottenne, infastidito dalla musica che da ore rimbombava tra le pareti del condominio, avrebbe deciso di salire al piano superiore per chiedere al vicino di abbassare il volume.

Un confronto nato come una banale discussione di vicinato ma degenerato nel giro di pochi minuti.

All’apertura della porta sarebbe scoppiato un acceso alterco tra l’anziano e il ventinovenne che occupava l’appartamento. Le urla hanno attirato l’attenzione di diversi residenti, mentre la tensione sul pianerottolo continuava a crescere.

Poi l’improvvisa escalation. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane avrebbe afferrato un paio di forbici colpendo il vicino al petto al culmine della lite.

Le grida provenienti dal condominio hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito trasportandolo d’urgenza all’ospedale Vannini in codice rosso.

Per ore si è temuto il peggio. I medici hanno sottoposto il sessantottenne agli accertamenti necessari e, secondo le prime informazioni emerse, la ferita non avrebbe compromesso organi vitali. L’uomo resta ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo gli agenti del commissariato Prenestino hanno raggiunto il palazzo e bloccato il ventinovenne ancora all’interno dello stabile.

Durante il sopralluogo è stata sequestrata anche l’arma utilizzata per il ferimento.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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