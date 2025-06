Colpisce la moglie con una padella di gnocchi durante una lita

Una domenica pomeriggio in famiglia si è trasformata in un incubo. Una lite domestica è degenerata in pochi minuti sotto gli occhi increduli dei figli minori: una donna è stata colpita ripetutamente in volto con una padella ancora calda, contenente gnocchi appena cucinati.

È successo nel quadrante est della Capitale, tra Finocchio e Rocca Cencia, in un appartamento dove, all’ennesimo litigio, è scattata la violenza.

A chiedere aiuto è stata la stessa donna, che ha trovato la forza di comporre il numero d’emergenza 112. Quando gli agenti delle volanti della Questura e del distretto Casilino sono arrivati, la scena che si sono trovati davanti era sconvolgente.

Il volto della vittima era segnato da lividi evidenti. Tra le lacrime, ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita dal compagno: non solo colpita con la padella che stava usando per cucinare, ma anche strattonata e minacciata davanti ai figli.

La tensione era ancora palpabile. L’uomo, invece di calmarsi all’arrivo delle forze dell’ordine, ha continuato a urlare contro la donna anche in presenza degli agenti.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del policlinico Casilino: per lei, i medici hanno stabilito una prognosi di 40 giorni. Ferite fisiche gravi, ma ancora più profonda è la ferita emotiva, amplificata dalla presenza dei figli durante l’aggressione.

La Procura della Repubblica di Roma ha disposto immediatamente l’arresto dell’uomo. Il giudice per le indagini preliminari ha poi confermato la misura cautelare: per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove resta ora in custodia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

