Roma, colpo da film a Commercity: incendi, chiodi in strada e fuga nel nulla

Sembrava una scena da pellicola d’azione, ma era tutto reale. Un colpo studiato nei minimi dettagli, messo in atto da una banda organizzata che, nella notte, ha preso d’assalto il centro commerciale all’ingrosso di elettronica Commercity, in zona Ponte Galeria.

Il piano criminale: incendi e barricate per bloccare i soccorsi

L’azione è scattata intorno alle 4:15 del mattino. Prima di colpire, i ladri hanno bloccato le strade circostanti incendiando auto e furgoni, con l’obiettivo di ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Due i veicoli dati alle fiamme sulla Portuense, una Alfa Romeo e un furgone, creando un vero e proprio sbarramento.

Per rendere la fuga ancora più sicura, hanno persino cosparso la carreggiata di chiodi a tre punte, un trucco usato nelle rapine più sofisticate per bucare gli pneumatici delle auto in arrivo.

Il furto: sfondano l’ingresso con un furgone e svuotano il negozio

Mentre la città dormiva, la banda ha sfondato la porta posteriore del centro commerciale utilizzando un furgone come ariete. Una volta dentro, hanno fatto razzia di prodotti elettronici di alto valore: cellulari, computer, televisori e altra merce tecnologica. Il bottino potrebbe ammontare a centinaia di migliaia di euro.

Concluso il blitz, i criminali sono spariti nel nulla, lasciando dietro di sé solo distruzione. Nessuna traccia, nessun testimone in grado di riconoscerli.

Una città sotto assedio: strade chiuse e traffico paralizzato

Al risveglio, i residenti di Ponte Galeria si sono trovati di fronte a uno scenario surreale: carcasse di auto carbonizzate, chiodi disseminati sull’asfalto e strade sbarrate. Al momento, la via Portuense risulta ancora chiusa tra via Lorenzo Allievi e Largo Domus de Maria, in direzione Fiumicino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, supportati dalla Polizia Locale del Gruppo Marconi, che stanno gestendo la viabilità e raccogliendo elementi utili alle indagini.

Caccia alla banda: un colpo su commissione?

Gli investigatori sono convinti che dietro il colpo ci sia un’organizzazione esperta, forse una banda specializzata in furti di elettronica. Un’azione così ben orchestrata fa pensare a un piano studiato nei dettagli, forse su commissione, con una rete logistica già pronta per rivendere la refurtiva sul mercato nero.

Le indagini sono in corso e le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili. Ma una cosa è certa: questa notte, a Roma, si è consumato un colpo da veri professionisti del crimine.

