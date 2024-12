Roma, consegne di stupefacenti a domicilio: arrestato 46enne

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 46enne italiano, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, notato in atteggiamenti sospetti nei pressi di un’officina meccanica della zona, è stato fermato per un controllo che ha portato al sequestro di cocaina e hashish, oltre a una somma ingente di denaro.

Il controllo, ha consentito ai Carabinieri di rinvenire numerose dosi di cocaina, prontamente nascoste all’interno del giubbotto dell’uomo.

Successivamente, il controllo è stato esteso all’abitazione del 46enne, dove i militari hanno scoperto ulteriori 635 grammi di cocaina, 47 grammi di hashish e un’ingente somma di 3.160 euro in contante, ritenuti provento di attività illecita.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso anche il sequestro di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, elementi che hanno confermato il coinvolgimento dell’uomo in un’attività di spaccio.

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza, l’indagato è stato arrestato e successivamente condotto in tribunale. L’arresto è stato convalidato, e il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.

Questo intervento si inserisce nel più ampio contesto di attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portato avanti dai Carabinieri nella Capitale, con un’attenzione crescente a fenomeni di degrado e criminalità diffusa nelle aree periferiche della città.

