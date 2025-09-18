Roma, controlli a San Pietro: un arresto e sette denunce tra evasione, truffe al ristorante e borse false

Una giornata intensa quella dei Carabinieri della Stazione Roma San Pietro che, insieme ai colleghi della Compagnia, hanno passato al setaccio le strade della Capitale, seguendo le linee guida indicate dal Prefetto Lamberto Giannini. Il risultato? Un arresto, sette denunce e decine di controlli.

Il primo a finire nei guai è stato un romano di 52 anni, già agli arresti domiciliari, sorpreso in giro senza alcuna autorizzazione. Per lui sono scattate immediatamente le manette.

Poco dopo, un episodio quasi cinematografico: cinque giovani romani, tra i 22 e i 39 anni, hanno pranzato in un ristorante di via dei Gracchi, salvo poi darsi alla fuga senza pagare il conto da 200 euro.

A bordo di un’auto a noleggio – con tanto di impianto elettronico e sistema di geolocalizzazione manomessi per non essere rintracciati – hanno tentato di farla franca. I Carabinieri, però, li hanno denunciati per insolvenza fraudolenta e ricettazione.

Lo scenario cambia a piazza Santa Maria delle Grazie, dove un cittadino bulgaro di 56 anni, senza fissa dimora, è stato sorpreso in atteggiamenti osceni davanti ai passanti, tra cui alcuni minorenni. Anche per lui è scattata la denuncia.

Infine, in via dei Corridori, un 37enne senegalese è stato pizzicato mentre vendeva borse contraffatte con loghi di famosi marchi di moda: denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L’operazione non si è limitata agli interventi mirati: nel corso dei controlli, i militari hanno identificato 48 persone, fermato 16 veicoli e contestato 8 violazioni al Codice della Strada.

