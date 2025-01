Roma: controlli straordinari della Polizia di Stato nelle stazioni metropolitane

Con la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività didattiche, la Polizia di Stato ha avviato servizi straordinari di controllo del territorio nelle stazioni della metropolitana di Roma.

Dalle prime ore di ieri 8 gennaio, gli agenti hanno presidiato le stazioni di Flaminio, Ottaviano, Lepanto e Cipro, integrando le “volanti del sottosuolo” già operative da mesi.

Questi servizi si concentrano sulle banchine e a bordo dei convogli, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori ai danni di cittadini e turisti.

Durante i controlli, sono state identificate 112 persone, di cui 25 con precedenti di polizia.

I controlli proseguiranno con cadenza quotidiana nelle prossime settimane, secondo una strategia a cerchi concentrici che prevede la mappatura delle stazioni e degli hub principali della Capitale.

Il presidio sarà intensificato in vista dell’anno giubilare, per garantire maggiore sicurezza a pendolari e visitatori.

