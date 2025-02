Roma, dramma sulla Metro A: un uomo si accascia e muore in treno

Una mattina di routine si è trasformata in un incubo per i passeggeri della Metro A di Roma, quando un uomo di 67 anni ha accusato un malore improvviso mentre si trovava a bordo di un treno diretto verso Anagnina.

La tragedia si è consumata intorno alle 10:00, alla stazione Cornelia, lasciando sotto shock gli altri viaggiatori che hanno assistito impotenti alla scena.

Immediatamente, il personale di Atac ha dato l’allarme, cercando di prestare soccorso al malcapitato, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Nonostante la prontezza degli operatori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere davanti agli occhi increduli degli altri passeggeri, che in quel momento si trovavano a condividere lo stesso vagone.

La linea A della metropolitana è stata prontamente interrotta nella tratta fra le stazioni di Ottaviano e Battistini, con il flusso di passeggeri deviato su autobus navetta sostitutivi.

I treni che procedevano verso Anagnina sono stati fatti scendere per motivi di sicurezza, mentre il tratto tra Termini e Ottaviano è rimasto attivo per cercare di minimizzare i disagi.

La scena che si è presentata nella stazione Cornelia è stata agghiacciante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, con la volante e il commissariato Prati, pronti a gestire la situazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato le consuete indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso. Sebbene le prime ipotesi non facciano presagire alcun dubbio, sulle cause del decesso.

